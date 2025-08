«Ich habe ihn gestern Abend gefragt: Ist das etwas, was Sie wollen? Nein, ich möchte bleiben, wo ich bin», sagte Trump am Dienstag in einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC. «Er macht einen grossartigen Job und möchte das tun, was er tut, also nehme ich ihn einfach aus dem Rennen. Er will es nicht», fuhr Trump fort. «Er mag es, Finanzminister zu sein. Er macht einen wirklich guten Job.»