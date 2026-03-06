Israel weitete in der Nacht zum Freitag seine Luftangriffe auf die libanesische Hauptstadt Beirut und ‌Ziele im Iran erneut massiv aus. Das israelische Militär flog nach eigenen Angaben 26 Angriffswellen auf die südlichen Vororte Beiruts, um Kommandozentralen und ‌Waffenlager der mit dem Iran verbündeten radikal-islamischen Hisbollah zu treffen. Zuvor war die Evakuierung des gesamten, ​von Hunderttausenden bewohnten Stadtteils angeordnet worden – ein Schritt ohne Beispiel selbst in der langen Kriegsgeschichte der Stadt. Im Iran griffen 50 Kampfflugzeuge einen Bunker unter dem Amtssitz Chameneis an, der nach dessen Tod am ersten Kriegstag vergangenen Samstag weiterhin von der iranischen Führung genutzt wurde.