Am Mittwoch forderte er den Demokraten zu einem TV-Duell in einem Post auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social auf. Dort verlangte er Debatten mit Biden, der bei den Demokraten als gesetzt für die Präsidentschaftswahl im November gilt. Trumps letzte verbliebene Rivalin Nikki Haley gab am Mittwoch ihre Bewerbung um die Kandidatur der Republikaner auf. Damit kann Trump in seiner Partei niemand mehr den Anspruch auf die Kandidatur mit Aussicht auf Erfolg streitig machen.