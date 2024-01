Wie die Anwälte am Donnerstag (Ortszeit) erklärten, erwarten sie von dem Gericht, «diesen Bemühungen um die Aberkennung von Wahlrechten ein schnelles und entschiedenes Ende zu setzen» und wiesen darauf hin, dass ähnliche Bemühungen in mehr als 30 Staaten im Gange seien. Der Oberste Gerichtshof von Colorado hatte am 19. Dezember entschieden, Trump wegen seiner Handlungen im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 von den Vorwahlen auszuschliessen.