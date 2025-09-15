Die US-Notenbank wird nach der Prognose von Volkswirten am Mittwoch erstmals in diesem Jahr die Zinsen nach unten setzen. Erwartet wird eine Senkung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte auf eine dann neue Spanne von 4,0 bis 4,25 Prozent. Trump drängt die Fed schon seit vielen Monaten zu aggressiven Zinssenkungen und schreckt dabei auch vor heftigen verbalen Attacken gegen Powell nicht zurück. Der US-Präsident hatte den von politischen Weisungen unabhängigen Fed-Chef in diesem Zusammenhang unter anderem als einen «Totalversager» bezeichnet.