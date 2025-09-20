Komplexer ist die Lage bei verarbeiteten Kraftstoffen wie Diesel. Europa, das einen Teil seines Bedarfs importieren muss, kauft grosse Mengen in Indien und der Türkei. Beide Länder beziehen Rohöl aus Russland, verarbeiten es und verkaufen es mit Gewinn ins Ausland. Diese Käufe sind derzeit erlaubt, sollen aber ab Anfang nächsten Jahres verboten werden. Wie genau das Verbot umgesetzt wird, ist noch offen.