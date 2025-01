Eine Gruppe demokratischer Generalstaatsanwälte will noch am Dienstag ein Gericht ersuchen, die Trump-Pläne zu blockieren. Die Klage sei von Staaten wie New York, Kalifornien und Massachusetts eingereicht worden, sagte die Generalstaatsanwältin des Staates New York, Letitia James. «Diese Politik ist rücksichtslos, gefährlich, illegal und verfassungswidrig», ergänzte James. Zudem seien mindestens 20 Bundesstaaten, darunter New York, vom Zahlungssystem für Medicaid, einem öffentlichen Krankenversicherungsprogramm für Menschen mit geringem Einkommen, ausgeschlossen worden. Das US-Präsidialamt teilte jedoch mit, Medicaid sei davon ausgenommen. Auch kleine Firmen und gemeinnützige Organisationen teilten mit, wegen des Stopps der Finanzhilfen vor Gericht ziehen zu wollen.