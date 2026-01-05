Die Umsetzung von US-Präsident Donald Trumps Plan für eine von den USA angeführte Wiederbelebung der angeschlagenen venezolanischen Ölindustrie könnte ein jahrelanger und schwieriger Prozess sein, der Kosten von über 100 Milliarden Dollar verursachen wird.
Jahrelange Korruption, Unterinvestitionen, Brände und Diebstähle haben die Rohstoffinfrastruktur des Landes schwer geschädigt. Um sie so weit wiederaufzubauen, dass Venezuelas Produktion wieder das Höchstniveau der 1970er-Jahre erreicht, müssten Unternehmen wie Chevron, Exxon Mobil und ConocoPhillips laut Experten in den nächsten zehn Jahren jährlich rund 10 Milliarden US-Dollar investieren.
«Eine schnellere Erholung würde noch höhere Investitionen erfordern», so Francisco Monaldi, Direktor für lateinamerikanische Energiepolitik am Baker Institute for Public Policy der Rice University.
Venezuela verfügt über die grössten Ölreserven der Welt. Doch die Produktion brach während der zwölfjährigen Amtszeit von Präsident Nicolás Maduro ein, der am frühen Samstagmorgen von US-Truppen festgenommen wurde. Das Land fördert derzeit etwa eine Million Barrel pro Tag, verglichen mit fast vier Millionen Barrel im Jahr 1974.
US-Aussenminister Marco Rubio erklärte am Sonntag in einem Interview mit ABC, er erwarte, dass US-Ölkonzerne die Gelegenheit nutzen würden, nach Venezuelas Schweröl zu bohren, das für die Raffinerien an der US-Golfküste von entscheidender Bedeutung sei. «Ich habe in den letzten Tagen nicht mit US-amerikanischen Ölkonzernen gesprochen, aber wir sind ziemlich sicher, dass das Interesse enorm sein wird», sagte Rubio. «Ich denke, die Nachfrage und das Interesse der Privatwirtschaft werden gewaltig sein, wenn man ihr die Möglichkeit dazu gibt.»
Bevor Unternehmen jedoch venezolanischen Boden betreten, wollen sie sich laut Lino Carrillo, einem ehemaligen Manager des staatlichen Ölkonzerns Petróleos de Venezuela, der vor über zwei Jahrzehnten aus Venezuela floh, der Stabilität des Landes vergewissern. «Damit Ölkonzerne ernsthaft über Investitionen in Venezuela nachdenken, bräuchten sie einen neuen Kongress oder eine neue Nationalversammlung», sagte Carrillo in einem Interview. «Das ist derzeit nicht der Fall. Ganz bestimmt nicht.»
Der notwendige Aufwand zur Instandsetzung der nationalen Infrastruktur ist enorm. In Venezuelas Ölhäfen ist die Ausrüstung in einem so schlechten Zustand, dass das Beladen von Supertankern, die Rohöl nach China liefern, bis zu fünf Tage dauert. Vor sieben Jahren dauerte dies nur einen Tag. Im Orinoco-Becken, einem riesigen Gebiet im Landesinneren Venezuelas mit geschätzten fast einer halben Billion Barrel förderbarem Öl, wurden Bohrinseln aufgegeben und Ölunfälle unkontrolliert verursacht. Bohrplätze wurden am helllichten Tag geplündert und die Einzelteile auf dem Schwarzmarkt verkauft.
Das weitverzweigte Netz unterirdischer Pipelines des Landes ist berüchtigt für seine Leckagen und wurde mitunter vom staatlichen Ölkonzern geplündert und als Schrott verkauft. Brände und Explosionen haben Anlagen zerstört.
Der riesige Ölraffineriekomplex Paraguana an der Küste nordwestlich von Caracas arbeitet aufgrund von Störungen nur noch sporadisch und mit geringer Kapazität. Einige der vier Aufbereitungsanlagen, einst hochmoderne Einrichtungen zur Vorbehandlung des teerartigen Rohöls des Landes zu einem für Raffinerien geeigneten Rohstoff, wurden stillgelegt.
Die verbliebene venezolanische Ölproduktion ist stark von Chevron abhängig, dem einzigen grossen US-amerikanischen Ölkonzern, der noch im Land aktiv ist. Das in Houston ansässige Unternehmen deckt etwa 25 Prozent der nationalen Produktion ab und operiert mit einer Sondergenehmigung, die es ihm trotz der US-Sanktionen erlaubt, im Land zu bleiben.
Hürden für US-Konzerne wie Exxon
Analysten zufolge wären Exxon und ConocoPhillips aufgrund ihrer Grösse und Erfahrung am besten geeignet, beim Wiederaufbau Venezuelas zu helfen. Beide waren bereits zuvor in Venezuela tätig, verliessen das Land jedoch, nachdem ihre Vermögenswerte Mitte der 2000er-Jahre von Maduros Vorgänger, dem verstorbenen Hugo Chávez, verstaatlicht worden waren. Exxon und ConocoPhillips reagierten nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.
Exxon hatte zuvor aber erklärt, Investitionen in Venezuela zu prüfen, jedoch nur unter den richtigen Bedingungen. Chevron erklärte in einer Stellungnahme, dass die Sicherheit und das Wohlergehen der Mitarbeiter sowie die Integrität der Vermögenswerte in Venezuela für das Unternehmen oberste Priorität hätten. «Wir arbeiten weiterhin in voller Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften», so das Unternehmen.
Es ist weiterhin völlig ungewiss, wie der politische Übergang in Venezuela verlaufen wird und wie die Rahmenbedingungen für Ölkonzerne aussehen werden. Die Sanktionen bleiben vorerst bestehen, und die US-Seeblockade kontrolliert die umliegenden Gewässer.
Trump hat Vizepräsidentin Delcy Rodríguez, eine treue Verbündete Maduros, mit der Führung betraut. «Ich gehe davon aus, dass die Ölkonzerne ihre Pläne und Vorschläge für ihre Beteiligung überarbeiten werden – sich aber erst dann konkret festlegen, wenn grundlegende politische Stabilität in Sicht ist», sagte Clayton Seigle, Senior Fellow am Center for Strategic and International Studies in Washington.
Die Aufgabe der Trump-Regierung, das Interesse westlicher Ölkonzerne zu bewerten, liegt teilweise in den Händen von Innenminister Doug Burgum und Energieminister Chris Wright, dem Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden von Trumps Nationalem Energiedominanzrat. Eine weitere Herausforderung für Unternehmen, in die venezolanische Ölproduktion zu investieren, ist das weltweite Ölangebot und die Tatsache, dass die globalen Preise nahe einem Fünfjahrestief liegen.
Viele Unternehmen warten zudem noch immer auf Milliarden Dollar an unbezahlten Krediten und Entschädigungen, nachdem ihre Vermögenswerte unter Chávez beschlagnahmt wurden. Laut Kevin Book, Geschäftsführer des in Washington ansässigen Unternehmens ClearView Energy Partners, könnten Ölkonzerne jedoch zurückkehren, wenn Preis und Risikoprämien stimmen.
«Man braucht gute Konditionen, um die enorme Unsicherheit zu überwinden», sagte Book in einem Interview. «Unternehmen, die in der Lage sind, Ressourcen in Venezuela profitabel zu fördern, werden das Potenzial der Reserven kaum ignorieren, wenn sie Anzeichen relativer Stabilität sehen und günstige Vertragsbedingungen sichern können.»
