US-Aussenminister Marco Rubio erklärte am Sonntag in einem Interview mit ABC, er erwarte, dass US-Ölkonzerne die Gelegenheit nutzen würden, nach Venezuelas Schweröl zu bohren, das für die Raffinerien an der US-Golfküste von entscheidender Bedeutung sei. «Ich habe in den letzten Tagen nicht mit US-amerikanischen Ölkonzernen gesprochen, aber wir sind ziemlich sicher, dass das Interesse enorm sein wird», sagte Rubio. «Ich denke, die Nachfrage und das Interesse der Privatwirtschaft werden gewaltig sein, wenn man ihr die Möglichkeit dazu gibt.»