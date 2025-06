«Wir freuen uns darauf, unsere Zusagen umzusetzen, um die amerikanische Stahlproduktion und Fertigung wieder grossartig zu machen», erklärten die Unternehmen in ihrer Mitteilung und dankten Trump. Die Vereinbarung umfasst Investitionen von elf Milliarden Dollar bis 2028 sowie Zusagen zu Unternehmensführung, Produktion und Handel. Nippon Steel werde US Steel zu 100 Prozent erwerben, teilte ein Sprecher des japanischen Unternehmens am Samstag in Tokio mit. Mit dem Zusammenschluss würde gemessen an der Produktion nach Daten des Weltstahlverbandes der drittgrösste Stahlkonzern der Welt nach der chinesischen Baowu Steel Group und ArcelorMittal entstehen