An der langen Tafel nahm direkt neben Trump Meta-Chef Mark Zuckerberg Platz, an Trumps linker Seite sass seine Ehefrau Melania. Auch Microsoft-Gründer Bill Gates, Apple-Chef Tim Cook sowie Sam Altman, Chef von OpenAI, der Entwicklerfirma von ChatGPT, und viele weitere waren am Donnerstagabend (Ortszeit) dabei. «Die brillantesten Köpfe sind an diesem Tisch versammelt», sagte Trump laut US-Medien. «Das ist definitiv eine Gruppe mit hohem IQ.»