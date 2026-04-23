Teheran hält an Gegenblockade fest

Die jüngsten iranischen Angriffe auf Frachter in der Strasse von Hormus zeigten, dass Teheran die Meerenge nach wie vor fest im Griff habe und dadurch die Belastung für die Weltwirtschaft weiter verschärfen könne, schrieb die «New York Times». Das Weisse Haus spielte dagegen die Bedeutung der Vorfälle herunter. Medien würden sie aufbauschen, sagte Leavitt dem Sender Fox News. Irans Marine sei vom US-Militär völlig zerstört. Schnellboote hätten die Frachter attackiert. «Der Iran hat sich von der tödlichsten Marine im Nahen Osten zu einer Bande von Piraten gewandelt», sagte Leavitt. Eine Kontrolle über die Strasse von Hormus habe Teheran nicht, behauptete die Sprecherin von Trump.