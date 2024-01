Präsident Biden hatte Trump in einer Wahlkampfrede in Pennsylvania am Freitag als Bedrohung für die amerikanische Demokratie bezeichnet. Biden, der wahrscheinlich im November bei den Parlamentswahlen gegen Trump antreten wird, kritisierte vor allem Trumps Verhalten am 6. Januar 2021, als Hunderte seiner Anhänger das US-Kapitol angriffen. Trump ging in seiner Rede hingegen nur kurz auf die Ereignisse des 6. Januar ein. Stattdessen wiederholte er die unbegründete Behauptung, dass der Wahlkampf 2020 durch weit verbreiteten Wahlbetrug verfälscht worden sei.