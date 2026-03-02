Die «grosse Welle» stehe erst noch bevor, sagte Trump am ‌Montag dem ⁠Sender CNN. Zugleich räumte er ein, dass Washington nach der Tötung von Ajatollah Ali Chamenei keine gesicherten Erkenntnisse über die künftige Führung der Islamischen Republik habe. «Wir haben noch gar nicht angefangen, sie ⁠hart zu treffen», sagte Trump in dem Interview. Der eigentliche Hauptschlag komme erst noch. Wer derzeit in Teheran die Macht innehabe, sei der US-Regierung unbekannt. «Wir wissen nicht, wer die Führung ist. Wir wissen nicht, wen sie auswählen ‌werden», fügte der Präsident hinzu.