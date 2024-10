«Ich habe nur gesagt, was berichtet wurde», sagte Trump bei einer Townhall des Senders Univision am Mittwoch. «Und sie essen andere Dinge, die sie nicht essen sollten.» Trump bezog sich auf seine Äusserungen, haitianische Einwanderer in Springfield, Ohio, würden Haustiere stehlen oder Wildtiere in Parks essen. Die örtlichen Behörden wiesen dies als falsch zurück. «Es gibt keine glaubwürdigen Berichte darüber, dass Haitianer Haustiere essen», betonte ein Polizeisprecher. Die Stadt hat Bombendrohungen erhalten, seit Trump seine falschen Anschuldigungen gegen Haitianer wiederholt hat.