Im dem von den USA und Israel ‌gegen Iran begonnenen Krieg wurden bisher etwa 5000 Menschen getötet, davon etwa 3000 im Iran und 2000 im Libanon. Auslöser waren Irans nukleare Ambitionen und amerikanisch-israelische Warnungen, dass das Land kurz vor der Fähigkeit stehe, eine Atombombe zu bauen. Jetzt fordern die USA eine 20-jährige Aussetzung aller iranischen Nuklearaktivitäten. ‌Teheran soll laut mit den Verhandlungen vertrauten Personen nur mit einer drei- bis fünfjährigen Pause einverstanden sein. Rafael Grossi, der Leiter ​der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA), sagte in Seoul, die Dauer eines möglichen Moratoriums für die iranische Urananreicherung sei eine politische Entscheidung. Es sei möglich, dass Teheran einen Kompromiss als vertrauensbildenden Akt akzeptiere. Die USA dringen zudem darauf, dass Iran 400 Kilogramm bereits hochangereichertes Uran übergibt.