Bei der Frage der Sicherheitsgarantien zeigten sich zudem Probleme: Die Bundesregierung sieht die massive Stärkung der ukrainischen Armee als besten Schutz auch für eine Nachkriegszeit - aber viele andere europäische Länder und die USA wollen oder können dies nicht bezahlen. Die USA wollen nur indirekte Garantien für die Ukraine übernehmen und auch einen möglichen Einsatz europäischer Soldaten in der Ukraine nach einem Friedensabschluss nur bedingt absichern. Dieser Einsatz wird zudem von Russland abgelehnt.