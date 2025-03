Die Ermordung Kennedys 1963 fasziniert die amerikanische Öffentlichkeit seit Jahrzehnten. Obwohl offizielle Untersuchungen Lee Harvey Oswald als Einzeltäter ausweisen, glauben viele Amerikaner an eine Verschwörung. Experten bezweifeln, dass die neu zugänglichen Informationen die zugrunde liegenden Fakten des Falls ändern werden. Demnach eröffnete Lee Harvey Oswald das Feuer auf Kennedy aus einem Fenster eines Schulbuchdepots, als die Wagenkolonne des Präsidenten am Dealey Plaza in Dallas vorbeifuhr. «Wer Grosses erwartet, wird mit ziemlicher Sicherheit enttäuscht werden», sagte Larry Sabato, Direktor des Center for Politics an der University of Virginia, der ein Buch über das Attentat verfasst hat. Trumps Minister für Gesundheit und Soziales, Robert F. Kennedy Jr., Sohn von Robert Kennedy und Neffe von John F. Kennedy, glaubt seinen Erklärungen zufolge, dass der amerikanische Geheimdienst CIA in den Tod seines Onkels verwickelt war. Die Behörde hat dies als haltlose Behauptung zurückgewiesen. Aus den von Trump freigegebenen Dokumenten könnte jedoch hervorgehen, dass die CIA mehr über Oswald wusste, als bisher bekannt war. Unklar ist, was die CIA über Oswalds Besuche in Mexiko-Stadt sechs Wochen vor dem Attentat wusste. Dort hatte Oswald die sowjetische Botschaft besucht.