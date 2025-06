Die neue US-Zollkeule traf die Handelspartner just an dem Tag, an dem sie Vorschläge abgeben sollten, um zu vermeiden, dass Anfang Juli höhere Einfuhrzölle auf andere Waren in Kraft treten. Etwa ein Viertel des in den USA verwendeten Stahls wird importiert. Laut Experten könnten sich die vom US-Präsidenten zum Schutz der heimischen Stahlbranche getroffenen Massnahmen als Bumerang erweisen.