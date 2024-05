Donald Trump ist im Prozess um Schweigegeld-Zahlungen für schuldig befunden worden, mit unklaren Folgen für die US-Präsidentschaftswahl im November. Die zwölf Geschworenen eines New Yorker Gerichts befanden den republikanischen Präsidentschaftsbewerber am Donnerstag in allen Anklagepunkten für schuldig. Trump ist damit der erste Präsident in der fast 250-jährigen Geschichte der USA, der wegen eines Verbrechens verurteilt wurde. Der 77-Jährige sprach von einer Schande und erklärte, das eigentliche Urteil werde bei der Wahl am 5. November vom Volk gefällt. Das Strafmass soll im Juli verkündet werden. Trump bleibt zunächst auf freiem Fuss und kann Berufung einlegen.