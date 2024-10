Bislang haben fast 25 Millionen Wähler ihre Stimmen abgegeben. Das geht aus Daten des Election Lab der Universität Florida hervor. In den USA können die Wähler vor dem Wahltag ihre Stimme persönlich in einem dafür vorgesehenen Wahllokal oder per Briefwahl abgeben. In mehreren Bundesstaaten, darunter die umkämpften Staaten North Carolina und Georgia, wurden in der vergangenen Woche am ersten Tag der Stimmabgabe vor dem eigentlichen Wahltag - 5. November 2024 - Rekordbeteiligungen registriert.