Die Hintergründe

Trump hatte Anfang April mit einem gewaltigen Zollpaket Handelspartnern auf aller Welt den Kampf angesagt - als Reaktion auf Sonderabgaben für die Einfuhr von US-Produkten und Handelsbarrieren für amerikanische Firmen in den jeweiligen Ländern. Die US-Regierung verhängte Sonderabgaben in unterschiedlicher Höhe gegen die verschiedenen Staaten, auch gegen Indien. Angesichts grosser Turbulenzen an den Märkten setzte Trump die Sonderzölle kurz darauf zum Grossteil jedoch wieder für 90 Tage aus. Seitdem bemüht sich die Trump-Regierung in Gesprächen mit den einzelnen Ländern, Handelsvereinbarungen zu schliessen.