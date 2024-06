Nach der Verkündung des Strafmasses am 11. Juli will Trump nach Angaben seiner Anwälte Berufung einlegen. Sollte die Berufung vor den Gerichten des Bundesstaates New York erfolglos bleiben, könnte er bis vor den Obersten Gerichtshof (Supreme Court) ziehen. Trumps Anwälte müssten dann mindestens vier der neun Richter des Gerichts davon überzeugen, seinen Fall anzuhören, und schwere Fehler im Schweigegeldprozess nachweisen. «Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten muss entscheiden», forderte Trump am Sonntag in den sozialen Medien.