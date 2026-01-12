Bei den seit zwei Wochen andauernden Protesten sind einer Menschenrechtsgruppe zufolge mehr als 500 Menschen getötet worden. Die in den USA ansässige ⁠Gruppe HRANA teilte mit, sie habe den Tod von 490 Demonstrierenden und 48 Angehörigen der Sicherheitskräfte bestätigt. Mehr als 10'600 Menschen seien festgenommen worden. Der ​Iran hat keine offizielle Opferzahl bekannt gegeben. Die Nachrichtenagentur ‌Reuters konnte die Angaben nicht unabhängig überprüfen.