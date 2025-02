Grossbritannien habe zwar in Handelsfragen «über die Stränge geschlagen», sagte der US-Präsident Donald Trump am Sonntagabend (Ortszeit) zu Journalisten, als er von seinem Anwesen in Mar-a-Lago in Florida nach Washington zurückkehrte. Er glaube aber, dass Zölle möglicherweise vermieden werden könnten. Zu Ungleichgewichten im Handel mit dem Vereinigten Königreich fügte er hinzu: «Ich denke, das lässt sich ausbügeln.»