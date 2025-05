«Die Tatsache, dass das Verteidigungsministerium in einer sehr öffentlichen und transparenten Transaktion ein 747-Flugzeug geschenkt bekommt, um die 40 Jahre alte Air Force One vorübergehend zu ersetzen, stört die korrupten Demokraten so sehr, dass sie darauf bestehen, dass wir den Top Dollar für das Flugzeug bezahlen», schrieb Trump auf seiner Onlineplattform Truth Social.