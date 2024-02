Biden diskutierte am Samstagnachmittag mit dem mexikanischen Präsidenten Andres Manuel Lopez Obrador über die Herausforderungen an der Grenze. Er verpflichtete sich zur Fortsetzung der «gemeinsamen Anstrengungen zur Bekämpfung transnationaler krimineller Organisationen, die in den illegalen Handel mit Drogen, Waffen und Menschen verwickelt sind», so das Weisse Haus in einer Erklärung.