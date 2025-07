Die USA werden nach den Worten von Finanzminister Scott Bessent in den kommenden 48 Stunden mehrere handelspolitische Ankündigungen machen. «Viele Leute haben ihre Meinung zu den Verhandlungen geändert. So war mein Briefkasten gestern Abend voll mit vielen neuen Angeboten, vielen neuen Vorschlägen», sagte Bessent am Montag in einem Interview des Senders CNBC.