Unterdessen bekräftigte US-Aussenminister Marco Rubio in einem Telefonat mit dem russischen Aussenamtschef Sergej Lawrow am Samstag die US-Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe. Zudem habe Rubio den am Freitag von Russland und der Ukraine vereinbarten Gefangenenaustausch begrüsst, teilte das US-Aussenministerium mit.