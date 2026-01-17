Im Streit um Grönland hat US-Präsident Donald Trump Zölle gegen Dänemark, ‌Deutschland, Norwegen, Schweden, ‌Frankreich, Grossbritannien, die Niederlande und Finnland angekündigt. Die Zölle würden zunächst ab dem 1. Februar zehn Prozent betragen, schrieb Trump am Samstag auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. Ab dem 1. Juni sollen sie auf 25 Prozent steigen, wenn kein Abkommen über einen US-Kauf der dänischen Arktisinsel erzielt werde. Trump hat wiederholt erklärt, das an Ressourcen reiche Grönland müsse wegen der nationalen Sicherheit in den Besitz der ​USA übergehen. Er hat einen Militäreinsatz dabei nicht ausgeschlossen. In Dänemark und Grönland demonstrierten Tausende schon vor der Ankündigung gegen ‌Trumps Ansprüche auf die riesige Insel. Grönland ist ein autonomer Teil Dänemarks und gehört damit ‌zur Nato.