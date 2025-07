US-Präsident Donald Trump hat die Lieferung von Patriot-Luftabwehrraketen an die Ukraine angekündigt. Trump wollte sich am Sonntag vor Reportern auf dem Flugplatz Joint Base Andrews in Maryland nicht dazu äussern, wie viele Systeme er schicken wolle. Es würden aber einige sein. Sie seien notwendig, um die Ukraine zu verteidigen.