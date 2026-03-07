Es würden nun Gebiete und Gruppen für «völlige Zerstörung und sicheren ‌Tod» in ⁠Betracht gezogen, die bislang nicht als Ziele galten. Zugleich erklärt Trump, der Iran habe wegen der unerbittlichen Angriffe der USA und Israels vor seinen Nachbarn kapituliert und sich bei ihnen entschuldigt. ⁠Das Land sei nun der «Verlierer des Nahen Ostens».