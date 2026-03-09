Hintergrund der Überlegungen ist ​die Sorge im Weissen Haus, dass der Preissprung an den Zapfsäulen die US-Wirtschaft und die Verbraucher vor den Zwischenwahlen im November verärgern könnte. Die Republikaner hoffen, bei den «Midterms» ihre Mehrheit im Kongress zu verteidigen. Seit Beginn der Angriffe Israels und der USA auf den Iran Ende Februar sind die Ölpreise zeitweise um mehr als 50 Prozent auf 119 Dollar ‌pro Barrel (159 Liter) gestiegen. Am Montagabend verbilligte sich der Preis aber deutlich, nachdem die Insider gesagt hatten, Trump erwäge Massnahmen zur Ölpreis-Dämpfung. Am Abend kostete Öl der Sorte Brent noch knapp 90 Dollar, Vor Beginn der Angriffe vor rund zehn Tagen hatte ​der Preis bei 73 Dollar gelegen.