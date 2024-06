Der Republikaner kündigte den Schritt am Freitag in der Lobby des New Yorker Trump Towers an. In einer mehr als halbstündigen, weitschweifenden Rede wiederholte er seine Vorwürfe, dass es sich bei dem Prozess seiner Meinung nach um ein manipuliertes Verfahren gehandelt habe. US-Präsident Joe Biden sagte, der Gerichtsentscheid zeige, dass niemand über dem Gesetz stehe. Einer Reuters/Ipsos-Umfrage im Lager der Republikaner zufolge droht Trump, der erneut Präsident werden will, nach dem Schuldspruch der Verlust von Wählerstimmen.