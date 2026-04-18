Nur kurz zuvor hatte das amerikanische Staatsoberhaupt mit einem Ende der Waffenruhe mit dem Iran gedroht, falls bis Mittwoch keine langfristige Einigung zur ​Beendigung des Krieges erzielt werde. «Vielleicht werde ich sie nicht ​verlängern, aber die Blockade der iranischen Häfen ​wird bestehen bleiben», sagte Trump vor den Journalisten an Bord der Air Force One. «Die Blockade ‌bleibt, und leider müssen wir dann wieder anfangen, Bomben abzuwerfen.»