US-Präsident Donald Trump spricht von neuen «ziemlich guten Nachrichten» in Bezug auf den Iran. «Wir haben vor 20 Minuten ziemlich gute Nachrichten bekommen, es scheint im Nahen Osten mit dem Iran sehr gut zu laufen», sagt Trump vor Journalisten an Bord der Air Force One.
Auf die Frage, was die gute Nachricht sei, antwortet Trump: «Sie werden davon hören. Ich denke einfach, das sollte passieren. Es ist das einzig Sinnvolle. Und ich glaube, das wird es auch. Wir werden sehen, was passiert, aber ich glaube, das wird es.»
Nur kurz zuvor hatte das amerikanische Staatsoberhaupt mit einem Ende der Waffenruhe mit dem Iran gedroht, falls bis Mittwoch keine langfristige Einigung zur Beendigung des Krieges erzielt werde. «Vielleicht werde ich sie nicht verlängern, aber die Blockade der iranischen Häfen wird bestehen bleiben», sagte Trump vor den Journalisten an Bord der Air Force One. «Die Blockade bleibt, und leider müssen wir dann wieder anfangen, Bomben abzuwerfen.»
(Reuters)