Für leichte Nutzfahrzeuge, wie kleinere Lieferwagen, hatten die USA sich mit Japan und der EU auf einen Zoll von 15 Prozent geeinigt. Ob diese Vereinbarung auch für schwerere Fahrzeuge gilt, war zunächst unklar. Bei der Ankündigung der Zölle auf Schwerlaster ab 1. Oktober hatte Trump erklärt, er wolle heimische Hersteller vor unfairem Wettbewerb aus dem Ausland schützen. Die Massnahme werde US-Herstellern wie Peterbilt, Kenworth und Freightliner zugutekommen, so Trump. Zudem sei es aus Gründen der nationalen Sicherheit notwendig, dass die Transportunternehmer in den USA finanziell gesund und stark seien. Freightliner ist eine Tochterfirma von Daimler Truck.