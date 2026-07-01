Republikaner wollen knappe Mehrheiten verteidigen

In den vergangenen Monaten waren Trumps Beliebtheitswerte unter dem Eindruck des Iran-Kriegs rapide gesunken. Die Demokraten - vereinzelt auch Republikaner - warfen ihm vor, sich zu wenig um die Belange der Bevölkerung zu kümmern. Trump hatte vor seiner zweiten Amtszeit mit den Versprechen Wahlkampf gemacht, keine Kriege zu beginnen und Preise etwa für Energie deutlich zu senken.