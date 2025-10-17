US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag (Ortszeit) eine deutliche Preissenkung für das Diabetes- und Abnehmmittel Ozempic des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk angekündigt. Der Preis des Medikaments werde von 1300 auf 150 Dollar gesenkt, sagte Trump bei einer Veranstaltung im Weissen Haus.
Novo Nordisk teilte mit, das Unternehmen habe Gespräche mit der US-Regierung geführt. Zu Trumps Ankündigung äusserte der Konzern sich jedoch nicht direkt. Der Chef der zuständigen US-Gesundheitsbehörde CMS, Mehmet Oz, sagte, die Preisverhandlungen für die Medikamentenklasse, zu der Ozempic gehört, seien noch nicht abgeschlossen.
Novo Nordisk vertreibt Ozempic zur Behandlung von Diabetes, während Wegovy zur Gewichtsreduktion zugelassen ist. Beide Medikamente enthalten den Wirkstoff Semaglutid. Ozempic ist eines der Medikamente, das die US-Behörde für Preisverhandlungen ausgewählt hat.
(Reuters)