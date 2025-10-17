Novo Nordisk teilte mit, das Unternehmen habe Gespräche mit der US-Regierung geführt. Zu Trumps Ankündigung äusserte der Konzern sich jedoch nicht direkt. Der Chef der zuständigen US-Gesundheitsbehörde CMS, Mehmet Oz, sagte, die Preisverhandlungen für die Medikamentenklasse, zu der Ozempic gehört, seien noch nicht abgeschlossen.