«Ab dem 1. August 2026 gilt für alle in die Vereinigten Staaten eingeführten Generika weiterhin ein Zoll von Null Prozent für einen Zeitraum von zwei Jahren, danach wird der Zoll für einen Zeitraum von einem Jahr auf 100 Prozent und danach auf 200 Prozent angehoben», schrieb der US-Präsident auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social. Auf welche gesetzliche Grundlage er sich bei den angedrohten Zöllen berufen will, liess der Republikaner in seinem Post offen.