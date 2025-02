Er werde am Montag Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Stahl- und Aluminium-Einfuhren in die USA ankündigen, sagte US-Präsident Donald Trump vor Reportern an Bord der Regierungsmaschine Air Force One. «Und ganz einfach: Wenn sie uns etwas berechnen, berechnen wir ihnen etwas», sagte Trump über den Plan der gegenseitigen Zölle. Trump hatte während seiner ersten Amtszeit Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und 10 Prozent auf Aluminium verhängt. Später wurden aber mehreren Handelspartnern zollfreie Kontingente gewährt, darunter der Europäischen Union, Grossbritannien, Kanada und Mexiko. Am Dienstag oder Mittwoch soll es dem US-Präsidenten zufolge detaillierte Informationen zu dem Thema auf einer Pressekonferenz geben.