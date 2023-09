Donald Trump will auch die zweite Fernsehdebatte der Republikaner im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur schwänzen. Statt an der nächsten TV-Debatte am 27. September teilzunehmen, wolle er eine Rede vor einer Gruppe von Gewerkschaftern in Detroit halten, sagte ein Trump-Berater am Montag. Es wird erwartet, dass Trump seine Rede vor Autoarbeitern und anderen Gewerkschaftsmitgliedern zur Hauptsendezeit halten wird. Trump hat die Elektroauto-Politik von Präsident Joe Biden scharf kritisiert und will die Autoindustrie auf seine Seite ziehen. Der Schritt wird als Zeichen gewertet, dass sein Team auf ein mögliches Wiedersehen mit Biden bei den Kongresswahlen im kommenden November hinarbeitet. Trump hatte bereits auf eine Teilnahme an der ersten Debatte der Republikaner verzichtet.