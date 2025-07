Verschiebung zeigt sich auch an der Börse

Auch mit Blick auf die von Trump gesetzte Frist für ein Handelsabkommen am 9. Juli und seine Drohung, ohne Abkommen 50 Prozent Zölle auf alle EU-Waren zu erheben, haben Investoren begonnen, ihr Geld umzuschichten. Daten von LSEG Lipper Funds zeigen, dass in diesem Jahr bisher mehr als 100 Milliarden Dollar in europäische Aktienfonds geflossen sind - dreimal so viel wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Abflüsse in den USA haben sich auf fast 87 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Vieles deute darauf hin, dass Investoren in Europa Werte sehen und Vertrauen haben, hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde erst Anfang des Monats gesagt.