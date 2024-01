Trumps Anwälte bestreiten, dass Trump an einem Aufstand beteiligt war und argumentieren, Bellows sei nicht befugt, ihn von den Vorwahlen auszuschliessen. Am 5. März werden in Maine die Kandidaten für die Präsidenten-Wahl Ende des Jahres bestimmt. In Meinungsumfragen führt Trump das Rennen um die republikanische Kandidatur mit überwältigendem Vorsprung an. Die Vorwahlen in den einzelnen Bundesstaaten beginnen am 15. Januar.