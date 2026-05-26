Das Präsidialamt in Washington hatte die gesundheitlichen Auffälligkeiten in der ‌Vergangenheit als harmlos eingestuft. Trump nutzt Leibarzt Sean Barbabella zufolge eine handelsübliche Creme zur Vorbeugung gegen den Ausschlag. Die geschwollenen Beine stammten von einem weit verbreiteten ​Venenleiden, teilte Sprecherin Karoline Leavitt mit. Trump hatte im Oktober ​zudem eine Magnetresonanztomographie (MRT) vornehmen lassen. Dies ist medizinischen ​Experten zufolge bei Routineuntersuchungen unüblich. Trump erklärte, der Arzt habe das beste Ergebnis gesehen, das ‌dieser je als Mediziner zu Gesicht bekommen habe. Barbabella bescheinigte dem Präsidenten nach einer früheren Untersuchung ein Herz, das etwa 14 Jahre jüngeren Menschen entspreche.