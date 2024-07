In bekannt übertriebener Wortwahl erklärte Trump, die illegale Einwanderung in die USA sei «die grösste Invasion der Geschichte» und führe jedes Jahr zum Tod Hunderttausender Amerikaner. Beide Aussagen werden allerdings durch keine Daten gestützt. Er zeichnete das düstere Bild eines zerfallenden Amerikas, einer Nation im Niedergang, deren Städte von Kriminalität geplagt sind und wirtschaftlich am Boden liegen – ein typisches Bild seiner Wahlkampfreden, in denen er sich als Retter des Landes präsentiert.