In einer Reaktion auf Trumps Kritik schrieb Walmart am Samstag in einer Email an die Nachrichtenagentur Reuters, der Konzern habe «immer daran gearbeitet, seine Preise so niedrig wie möglich zu halten». Diese Praxis werde fortgesetzt. «Wir werden die Preise so niedrig halten, wie wir können, so lange wir können, angesichts der Realität der geringen Margen im Einzelhandel.»