Elon Musk ist CEO von Tesla und SpaceX und bekannt für seine innovativen Ansätze in der Technologiebranche. Vivek Ramaswamy, ein Biotech-Unternehmer, trat bei den republikanischen Vorwahlen 2024 als politischer Aussenseiter an und ist ein erfolgreicher Autor, der sich in der Vergangenheit für marktorientierte Reformen eingesetzt hat. Beide sollen ihre Erfahrungen und Visionen einbringen, um die Effizienz der Regierung zu steigern und Reformen voranzutreiben.