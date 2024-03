Verschärft werden Trumps Finanzprobleme durch zahlreiche Rechtsstreitigkeiten und AusgabenAllein vier Strafverfahren drohen ihm auf dem Weg zur US-Präsidentschaft. Im jüngsten Zivilverfahren wegen Betrugs in New York konnte Trump die Kaution in Höhe von 454 Millionen Dollar nicht hinterlegen. Am Mittwoch rief Trumps Wahlkampfteam seine Unterstützer zu Spenden auf und warnte davor, dass er im Zuge des Verfahrens seine New Yorker Immobilien verlieren könnte.