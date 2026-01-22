Präsidententreffen dauerte eine Stunde

Das erste Treffen zwischen dem US-Präsidenten und Selenskyj in diesem Jahr dauerte nach Angaben beider Seiten etwa eine Stunde. Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner werden abends in Moskau erwartet zu einem Gespräch mit Putin. Anschliessend will Witkoff nach eigenen Angaben weiter nach Abu Dhabi reisen, wo Militärs und Wirtschaftsleute weiter verhandeln sollen.