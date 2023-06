Bei einem Wahlkampfauftritt in Columbus im Bundesstaat Georgia bezeichnete Trump die Anklage am Samstag als schrecklichen Machtmissbrauch und "politischen Auftragsmord". Unter dem Jubel seiner Anhänger rief er: "Wir werden dagegen ankämpfen, wie noch nie jemand gekämpft hat." Was die Ermittler zusammengetragen haben, belastet den republikanischen Präsidentschaftsbewerber jedoch schwer. Am Dienstag muss Trump in dem Fall in Miami vor Gericht erscheinen. Der beispiellose Vorgang stellt die Republikanische Partei und die amerikanische Demokratie einmal mehr auf die Probe.