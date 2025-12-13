US-Präsident Donald Trump hat seine Suche nach einem neuen Chef für die US-Notenbank Fed auf zwei Kandidaten eingeengt. Er nannte den früheren Fed-Gouverneur Kevin Warsh und den Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Kevin Hassett, als mögliche Kandidaten für die künftige Führung der Fed. «Ich denke, man hat Kevin und Kevin. Sie sind beide - ich denke, die beiden Kevins sind grossartig», sagte der Präsident in einem am Freitag (Ortszeit) auszugsweise veröffentlichten Interview mit dem «Wall Street Journal». Trump sagte dem Blatt, der künftige Fed-Chef solle ihn bei Zinsentscheidungen konsultieren. «Normalerweise geschieht das nicht mehr. Früher war das Routine. So sollte es sein.» Er - Trump - sei eine «kluge Stimme, auf die man hören sollte».