US-Präsident Donald Trump hat seine Suche nach einem neuen Chef für die US-Notenbank Fed auf zwei Kandidaten eingeengt. Er nannte den früheren Fed-Gouverneur Kevin Warsh und den Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Kevin Hassett, als mögliche Kandidaten für die künftige Führung der Fed. «Ich denke, man hat Kevin und Kevin. Sie sind beide - ich denke, die beiden Kevins sind grossartig», sagte der Präsident in einem am Freitag (Ortszeit) auszugsweise veröffentlichten Interview mit dem «Wall Street Journal». Trump sagte dem Blatt, der künftige Fed-Chef solle ihn bei Zinsentscheidungen konsultieren. «Normalerweise geschieht das nicht mehr. Früher war das Routine. So sollte es sein.» Er - Trump - sei eine «kluge Stimme, auf die man hören sollte».
Trumps Äusserung steht im Widerspruch zum seit Langem etablierten Grundsatz der Unabhängigkeit der US-Notenbank von der Politik. Gegenüber Reportern bekräftigte Trump seine Forderung. «Sie müssen nicht befolgen, was ich sage. Aber wir werden in ziemlich naher Zukunft einen neuen Fed-Chef auswählen», erklärte er. Trump hat die Fed und ihren derzeitigen Chef, Jerome Powell, wiederholt für aus seiner Sicht zu zögerliche Zinssenkungen kritisiert. Erst am Mittwoch hatte die Notenbank die Zinsen um einen viertel Prozentpunkt gesenkt.
(Reuters)